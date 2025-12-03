Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Росіяни знову атакували енергетику Одеської області

Поранень зазнав працівник підприємства. 

Енергетики (ілюстративне фото)
Фото: ДТЕК

У ніч на 3 грудня армія Росії знову атакувала енергетику Одеської області. Важкі поранення отримав працівник підприємства.

Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олег Кіпер. Він додав, що потерпілого госпіталізували. 

“Вночі внаслідок атаки безпілотників в Одеському районі виникла пожежа на об’єкті енергетичної інфраструктури, пошкоджено обладнання. На жаль, поранення отримав працівник підприємства, його госпіталізовано у тяжкому стані. Медики надають необхідну допомогу. Рятувальники оперативно ліквідували займання, тривають роботи з усунення наслідків атаки”, – розповів він. 

Минулого такого удару Одеська область зазнала в ніч на 2 грудня: армія Росії атакувала енергетику, внаслідок чого були масштабні знеструмлення. На час атаки Молдові довелося закривати прикордонний перехід. 
