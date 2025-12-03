Росіяни знову атакували енергетику Одеської області

У ніч на 3 грудня армія Росії знову атакувала енергетику Одеської області. Важкі поранення отримав працівник підприємства.

Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олег Кіпер. Він додав, що потерпілого госпіталізували.

“Вночі внаслідок атаки безпілотників в Одеському районі виникла пожежа на об’єкті енергетичної інфраструктури, пошкоджено обладнання. На жаль, поранення отримав працівник підприємства, його госпіталізовано у тяжкому стані. Медики надають необхідну допомогу. Рятувальники оперативно ліквідували займання, тривають роботи з усунення наслідків атаки”, – розповів він.

Минулого такого удару Одеська область зазнала в ніч на 2 грудня: армія Росії атакувала енергетику, внаслідок чого були масштабні знеструмлення. На час атаки Молдові довелося закривати прикордонний перехід.