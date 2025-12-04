ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Ліндсі Грам: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Суспільство Війна

Британський король Чарльз ІІІ поговорив про Україну з президентом Німеччини

Монарх заявив, що Сполучене Королівство та ФРН мають посилити Європу проти російської загрози.

Британський король Чарльз ІІІ поговорив про Україну з президентом Німеччини
Франк-Вальтер Штайнмаєр та король Чарльз ІІІ
Фото: EPA/UPG

Король Великої Британії Чарльз ІІІ під час зустрічі з федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром обговорював підтримку України та протидію російській загрозі.

Як пише The Guardian, монарх заявив, що обидві країни "підтримують Україну і мають посилити Європу для протистояння потенційній подальшій агресії Росії".

Штайнмаєр підтвердив, що Британія та Німеччина "пліч-о-пліч працюють для просування безпеки, для мирної та вільної Європи та для підтримки України".

Глави держав також обговорили посилення зв'язків між народами, яким було завдано шкоди внаслідок Брекзиту - виходу Сполученого Королівства з Європейського Союзу.

Британський король - неполітична фігура і зазвичай змушений утримуватися від коментарів щодо міжнародних відносин - хоча Чарльз ІІІ неодноразово висловлював солідарність з Україною.

 
