Британський король Чарльз ІІІ поговорив про Україну з президентом Німеччини

Монарх заявив, що Сполучене Королівство та ФРН мають посилити Європу проти російської загрози.

Король Великої Британії Чарльз ІІІ під час зустрічі з федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром обговорював підтримку України та протидію російській загрозі.

Як пише The Guardian, монарх заявив, що обидві країни "підтримують Україну і мають посилити Європу для протистояння потенційній подальшій агресії Росії".

Штайнмаєр підтвердив, що Британія та Німеччина "пліч-о-пліч працюють для просування безпеки, для мирної та вільної Європи та для підтримки України".

Глави держав також обговорили посилення зв'язків між народами, яким було завдано шкоди внаслідок Брекзиту - виходу Сполученого Королівства з Європейського Союзу.

Британський король - неполітична фігура і зазвичай змушений утримуватися від коментарів щодо міжнародних відносин - хоча Чарльз ІІІ неодноразово висловлював солідарність з Україною.