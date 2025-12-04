ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Спецпідрозділ ГУР знищив у Криму російський винищувач МіГ-29

Також розвідка атакувала аеродромний радіолокаційний комплекс «Іртиш» біля Сімферополя.

Спецпідрозділ ГУР знищив у Криму російський винищувач МіГ-29
На виробницві МіГ-29 у Москві
Фото: змі окупанів

4 грудня на території військового аеродрому «Кача» в Криму спецпідрозділ ГУР «Примари» уразив російський багатоцільовий винищувач МіГ-29.

За інформацією української розвідки, у ту ж ніч під удар «Примар» потрапив і аеродромний радіолокаційний комплекс «Іртиш» поблизу тимчасово окупованого Сімферополя.

«Спецпідрозділи ГУР продовжують системно послаблювати систему протиповітряної оборони московитів над тимчасово окупованим півостровом, знищуючи радари, зенітні комплекси, а відтепер — і винищувальну авіацію ЗС РФ», - наголосила розвідка.

  • 21 вересня «Примари» вперше в історії спалили два російські протичовнові літаки-амфібії Бе-12 «Чайка».
