4 грудня на території військового аеродрому «Кача» в Криму спецпідрозділ ГУР «Примари» уразив російський багатоцільовий винищувач МіГ-29.
За інформацією української розвідки, у ту ж ніч під удар «Примар» потрапив і аеродромний радіолокаційний комплекс «Іртиш» поблизу тимчасово окупованого Сімферополя.
«Спецпідрозділи ГУР продовжують системно послаблювати систему протиповітряної оборони московитів над тимчасово окупованим півостровом, знищуючи радари, зенітні комплекси, а відтепер — і винищувальну авіацію ЗС РФ», - наголосила розвідка.
- 21 вересня «Примари» вперше в історії спалили два російські протичовнові літаки-амфібії Бе-12 «Чайка».