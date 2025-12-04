На виробницві МіГ-29 у Москві

4 грудня на території військового аеродрому «Кача» в Криму спецпідрозділ ГУР «Примари» уразив російський багатоцільовий винищувач МіГ-29.

За інформацією української розвідки, у ту ж ніч під удар «Примар» потрапив і аеродромний радіолокаційний комплекс «Іртиш» поблизу тимчасово окупованого Сімферополя.

«Спецпідрозділи ГУР продовжують системно послаблювати систему протиповітряної оборони московитів над тимчасово окупованим півостровом, знищуючи радари, зенітні комплекси, а відтепер — і винищувальну авіацію ЗС РФ», - наголосила розвідка.