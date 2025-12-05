Генштаб: на фронті відбулося 106 боєзіткнень, ворог продовжує тиск

Сили оборони вживають заходів для недопущення просування противника вглиб української території. Від початку цієї доби відбулося 106 бойових зіткнень, інформують у Генштабі ЗСУ.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Студенок, Малушине, Бунякине, Кучерівка, Сімейкине, Шалигине, Бачівськ Сумської області; Залізний Міст Чернігівської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках від початку доби відбулося одне бойове зіткнення. Крім того, ворог завдав двох авіаударів, скинувши п’ять керованих авіабомб, а також здійснив 105 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили вісім атак ворожих військ. Ворог намагається просунутися в районах Вовчанська, Приліпки, Одрадного та у бік Ізбицького.

На Куп’янському напрямку російські окупанти п’ять разів атакували позиції наших захисників у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Піщане та у бік Глушківки, одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 15 атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Нововодяне, Новоєгорівка, Дерилове та Колодязі. П’ять бойових зіткнень тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили сім атак. Загарбницькі підрозділи намагалися просунутись поблизу Дронівки, Серебрянки та у бік Сіверська, ще одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку наші воїни відбили дві атаки поблизу населених пунктів Новомаркове та Васюківка.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 22 штурмові дії у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Яблунівка та Русин Яр. Одне бойове зіткнення досі триває.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 28 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Маяк, Володимирівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Котлярівка, Ялта та Дачне. Сили оборони стримують натиск і відбили вже 26 атак противника, два бойових зіткнення тривають.

На Олександрівському напрямку ворог намагається прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Олександроград, Привільне, Рибне та Красногірське. Наші воїни відбили п’ять ворожих штурмів, ще чотири атаки тривають.

На Гуляйпільському напрямку відбулось чотири бойових зіткнення в районах населених пунктів Солодке, Добропілля та Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили три ворожі атаки, ще один бій триває.

На решті напрямків – без особливих змін.