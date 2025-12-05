ЦПД: роспропаганда поширює фейк про "підготовку до втечі" керівництва Херсонської МВА

Російські телеграм-канали розповсюджують чергову дезінформацію — нібито "секретний аудіозапис наради" Херсонської міської військової адміністрації.

Про це інформують у Центрі дезінформації.

"Ворожі телеграм-канали поширюють нібито "секретний запис наради" Херсонської міської військової адміністрації, де один із заступників начебто говорить про "підготовку до втечі" та планує "спалювати документи" перед "поверненням росіян", – ідеться у повідомленні.

Насправді це — черговий фейк російських пропагандистів. У Херсонській МВА спростували ці твердження та наголосили, що команда адміністрації працює задля перемоги й продовжуватиме виконувати свої обов’язки до повного звільнення України.

Як повідомляє Центр протидії дезінформації, мета таких вкидів — дискредитувати місцеву владу, посіяти паніку серед жителів Херсона та підірвати довіру до українських інституцій.

У відомстві закликають громадян перевіряти інформацію та довіряти лише верифікованим офіційним джерелам.