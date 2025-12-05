Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
ГоловнаСуспільствоВійна

ЦПД: роспропаганда поширює фейк про "підготовку до втечі" керівництва Херсонської МВА

Росіяни намагаються дискредитувати місцеву владу, посіяти паніку серед жителів Херсона.

ЦПД: роспропаганда поширює фейк про "підготовку до втечі" керівництва Херсонської МВА
російська пропаганда поширює фейк про Херсонську МВА
Фото: ЦПД

Російські телеграм-канали розповсюджують чергову дезінформацію — нібито "секретний аудіозапис наради" Херсонської міської військової адміністрації. 

Про це інформують у Центрі дезінформації.

"Ворожі телеграм-канали поширюють нібито "секретний запис наради" Херсонської міської військової адміністрації, де один із заступників начебто говорить про "підготовку до втечі" та планує "спалювати документи" перед "поверненням росіян", – ідеться у повідомленні.

Насправді це — черговий фейк російських пропагандистів. У Херсонській МВА спростували ці твердження та наголосили, що команда адміністрації працює задля перемоги й продовжуватиме виконувати свої обов’язки до повного звільнення України.

Як повідомляє Центр протидії дезінформації, мета таких вкидів — дискредитувати місцеву владу, посіяти паніку серед жителів Херсона та підірвати довіру до українських інституцій.

У відомстві закликають громадян перевіряти інформацію та довіряти лише верифікованим офіційним джерелам.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies