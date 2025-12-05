ОГП: росіяни розстріляли військовослужбовця ЗСУ під час здачі в полон на Сіверському напрямку

На Сіверському напрямку окупанти розстріляли військовослужбовця ЗСУ під час здачі в полон.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"Під час зачистки приватного сектору біля села Свято-Покровське військовий рф знайшов у напівзруйнованому домоволодінні українського захисника. Коли боєць ЗСУ вийшов із піднятими руками, щоб здатися в полон, окупант із засідки підступно відкрив вогонь", – ідеться у повідомленні відомства.

Поранений український воїн спробував укритися, однак російський окупант добив його пострілом з автомата.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.

Проводяться невідкладні дії для встановлення всіх обставин злочину та ідентифікації військовослужбовця рф.