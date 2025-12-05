ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
ГоловнаСуспільствоВійна

ОГП: росіяни розстріляли військовослужбовця ЗСУ під час здачі в полон на Сіверському напрямку

Ворог продовжує чинити воєнні злочини. 

ОГП: росіяни розстріляли військовослужбовця ЗСУ під час здачі в полон на Сіверському напрямку
звірства росіян на Сіверському напрямку
Фото: Офіс Генпрокурора

На Сіверському напрямку окупанти розстріляли військовослужбовця ЗСУ під час здачі в полон. 

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"Під час зачистки приватного сектору біля села Свято-Покровське військовий рф знайшов у напівзруйнованому домоволодінні українського захисника. Коли боєць ЗСУ вийшов із піднятими руками, щоб здатися в полон, окупант із засідки підступно відкрив вогонь", – ідеться у повідомленні відомства.

Поранений український воїн спробував укритися, однак російський окупант добив його пострілом з автомата.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування  за фактом воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.

Проводяться невідкладні дії для встановлення всіх обставин злочину та ідентифікації військовослужбовця рф.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies