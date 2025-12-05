ОГП: росіяни розстріляли військовослужбовця ЗСУ під час здачі в полон на Сіверському напрямку

На Сіверському напрямку окупанти розстріляли військовослужбовця ЗСУ під час здачі в полон.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
"Під час зачистки приватного сектору біля села Свято-Покровське військовий рф знайшов у напівзруйнованому домоволодінні українського захисника. Коли боєць ЗСУ вийшов із піднятими руками, щоб здатися в полон, окупант із засідки підступно відкрив вогонь", – ідеться у повідомленні відомства.
Поранений український воїн спробував укритися, однак російський окупант добив його пострілом з автомата.
"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.
Проводяться невідкладні дії для встановлення всіх обставин злочину та ідентифікації військовослужбовця рф.
- На Гуляйпільському напрямку росіяни розстріляли п'ятьох українських полонених військових. Вбивство полонених відбулося 27 листопада близько 9 ранку. Інші обставини не повідомили.