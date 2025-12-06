ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Вперше в Україні довічний вирок отримав росіянин, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ (доповнено)
ФотоВперше в Україні довічний вирок отримав росіянин, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ (доповнено)
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
ГоловнаСуспільствоВійна

Чернігові ворожий дрон вдарив по ключовому обʼєкту теплоенергетики

Упродовж доби росіяни здійснили 33 обстріли по населених пунктах області.

Чернігові ворожий дрон вдарив по ключовому обʼєкту теплоенергетики
наслідки російських обстрілів у Чернігові
Фото: ДСНС України

Упродовж минулої доби ворог атакував обʼєкти критичної інфраструктури в різних районах Чернігівської області. Усього за добу зафіксували 33 обстріли.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

У селі Сновської громади Корюківського району ворожий FPV-дрон поцілив по обʼєкту енергетичної інфраструктури. Декілька населених пунктів залишаються без світла. 

Енергетики працюють, щоб заживити абонентів. 

У Чернігівському районі "герань" влучила по обʼєкту енергетики. На місці влучання виникла пожежа, яку загасили. Без світла були населені пункти на Чернігівщині та Ніжинщині. Частину вже вдалося заживити.

Уночі в Чернігові ворожий дрон вдарив по ключовому обʼєкту теплоенергетики. На місці атаки працювали вогнеборці.

У Мені через атаку БпЛА загорілося сіно, рятувальники ліквідували займання. Також було влучання ударного дрона в адмінбудівлю – поранень зазнав 65-річний місцевий житель.

У Ніжинському районі також було влучання по енергообʼєкту. Частина абонентів без світла. 

"Сьогодні багато роботи у наших енергетиків. Подекуди застосовуються додаткові черги відключень чи аварійні відключення світла. Це вимушена міра. Енергетики працюють - дякую цим неймовірним людям, які повертають в оселі світло", – каже Чаус. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies