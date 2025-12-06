Упродовж минулої доби ворог атакував обʼєкти критичної інфраструктури в різних районах Чернігівської області. Усього за добу зафіксували 33 обстріли.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

У селі Сновської громади Корюківського району ворожий FPV-дрон поцілив по обʼєкту енергетичної інфраструктури. Декілька населених пунктів залишаються без світла.

Енергетики працюють, щоб заживити абонентів.

У Чернігівському районі "герань" влучила по обʼєкту енергетики. На місці влучання виникла пожежа, яку загасили. Без світла були населені пункти на Чернігівщині та Ніжинщині. Частину вже вдалося заживити.

Уночі в Чернігові ворожий дрон вдарив по ключовому обʼєкту теплоенергетики. На місці атаки працювали вогнеборці.

У Мені через атаку БпЛА загорілося сіно, рятувальники ліквідували займання. Також було влучання ударного дрона в адмінбудівлю – поранень зазнав 65-річний місцевий житель.

У Ніжинському районі також було влучання по енергообʼєкту. Частина абонентів без світла.

"Сьогодні багато роботи у наших енергетиків. Подекуди застосовуються додаткові черги відключень чи аварійні відключення світла. Це вимушена міра. Енергетики працюють - дякую цим неймовірним людям, які повертають в оселі світло", – каже Чаус.