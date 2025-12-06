ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ГоловнаСуспільствоВійна

ОВА: унаслідок атаки РФ на Волині зафіксували влучання у цивільні підприємства і житловий будинок

Над областю зафіксували 22 ворожі "шахеди", 11 з них знищено.

ОВА: унаслідок атаки РФ на Волині зафіксували влучання у цивільні підприємства і житловий будинок
наслідки удару РФ на Волині
Фото: ДСНС України

У Волинській області під час нічної комбінованої атаки РФ зафіксували влучання у цивільні підприємства і житловий будинок. Сили ППО знищили 11 "шахедів" над областю.

Про це повідомив начальник Волинської ОВА Іван Рудницький.

"У повітряному просторі Волинської області під час повітряної тривоги сили безпеки й оборони зафіксували 22 ворожі Шахеди, з яких 11 вдалося знищити", – ідеться у повідомленні. 





Зафіксовано влучання у цивільні підприємства на території Луцька. Також від падіння збитих уламків є пожежі: складської будівлі на території Луцька та житлового будинку в Луцькому районі. 





На місцях влучань та падіння уламків працюють всі відповідні служби. 

Обійшлося без людських жертв та постраждалих.
