ОВА: унаслідок атаки РФ на Волині зафіксували влучання у цивільні підприємства і житловий будинок

Над областю зафіксували 22 ворожі "шахеди", 11 з них знищено.

У Волинській області під час нічної комбінованої атаки РФ зафіксували влучання у цивільні підприємства і житловий будинок. Сили ППО знищили 11 "шахедів" над областю.

Про це повідомив начальник Волинської ОВА Іван Рудницький.

"У повітряному просторі Волинської області під час повітряної тривоги сили безпеки й оборони зафіксували 22 ворожі Шахеди, з яких 11 вдалося знищити", – ідеться у повідомленні.

Фото: ДСНС України наслідки удару РФ на Волині

Зафіксовано влучання у цивільні підприємства на території Луцька. Також від падіння збитих уламків є пожежі: складської будівлі на території Луцька та житлового будинку в Луцькому районі.

Фото: ДСНС України наслідки удару РФ на Волині

На місцях влучань та падіння уламків працюють всі відповідні служби.

Обійшлося без людських жертв та постраждалих.