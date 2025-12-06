ОВА: унаслідок атаки РФ на Волині зафіксували влучання у цивільні підприємства і житловий будинок

У Волинській області під час нічної комбінованої атаки РФ зафіксували влучання у цивільні підприємства і житловий будинок. Сили ППО знищили 11 "шахедів" над областю.
Про це повідомив начальник Волинської ОВА Іван Рудницький.
"У повітряному просторі Волинської області під час повітряної тривоги сили безпеки й оборони зафіксували 22 ворожі Шахеди, з яких 11 вдалося знищити", – ідеться у повідомленні.
Зафіксовано влучання у цивільні підприємства на території Луцька. Також від падіння збитих уламків є пожежі: складської будівлі на території Луцька та житлового будинку в Луцькому районі.
На місцях влучань та падіння уламків працюють всі відповідні служби.
Обійшлося без людських жертв та постраждалих.
- Раніше міський голова міста Луцьк повідомляв, що унаслідок влучання горять продуктові склади.