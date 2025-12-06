Ворог атакував енергоінфраструктуру Львівщини, є постраждалі

У селі Сілець пожежа виникла у приватному будинку.

Російська армія завдала удару по критичній енергетичній інфраструктурі Львівської області, застосувавши бойові безпілотники та крилаті ракети.

Про це повідомляє очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

"У селі Сілець Шептицького району через падіння уламків загорівся приватний будинок. За попередньою інформацією, постраждали двоє людей", – ідеться у повідомленні.

Ще щонайменше три будинки у цьому ж населеному пункті зазнали пошкоджень. На місці працюють рятувальники, медики та правоохоронці.

Інформація уточнюється та оновлюється.