У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Вперше в Україні довічний вирок отримав росіянин, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ (доповнено)
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Ворог атакував енергоінфраструктуру Львівщини, є постраждалі

У селі Сілець пожежа виникла у приватному будинку. 

Ворог атакував енергоінфраструктуру Львівщини, є постраждалі
Фото: facebook

Російська армія завдала удару по критичній енергетичній інфраструктурі Львівської області, застосувавши бойові безпілотники та крилаті ракети.

Про це повідомляє очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

"У селі Сілець Шептицького району через падіння уламків загорівся приватний будинок. За попередньою інформацією, постраждали двоє людей", – ідеться у повідомленні.

Ще щонайменше три будинки у цьому ж населеному пункті зазнали пошкоджень. На місці працюють рятувальники, медики та правоохоронці.

Інформація уточнюється та оновлюється.
