У Херсоні через російський обстріл знеструмлені два райони

У місті також можливі перебої з водопостачанням.

У Херсоні унаслідок ранкового російського обстрілу знеструмлені Центральний та Дніпровський райони міста.

Про це повідомляє начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

"Росіяни вкотре обстріляли критичну інфраструктуру міста. Внаслідок ворожих атак частково знеструмлено Центральний та Дніпровський райони", – написав Шанько.

За його словами, на цих територіях можливі перебої з водопостачанням. Наразі фахівці проводять аварійно-відновлювальні роботи.