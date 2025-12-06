Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ГоловнаПолітика

Президент Зеленський привітав військових із Днем Збройних Сил України

"Кожен і кожна – воїни. Кожен і кожна – герої. Кожного й кожну я вітаю з Днем Збройних Сил України!"

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський привітав військових з Днем Збройних Сил України. Він наголосив, що українські військові на полі бою роблять усе, аби Україна мала впевненість за столом переговорів.

Про це ідеться на сайті Президента України.

"Я дякую військовим, які на полі бою роблять усе, аби Україна мала впевненість за столом переговорів. Мала гідність. Мала сильні аргументи. Україна все це має. Бо має вас", – зазначає Президент.

"Піхота, артилерія, розвідка, десант. Вдячні всім. Спецпризначенці, ракетні війська, танкісти, Сили безпілотних систем, ССО, штурмовики. Цінуємо всіх. Інженери, зв’язківці, кібербезпека, медичні війська, кожен бойовий медик, кожен, хто рятує, логістика, Повітряні й Морські сили, всі, хто закриває наше небо, всі, хто дипстрайками повертає зло додому, в Росію", — наголосив Зеленський.

Глава держави наголошує, що саме боротьбі за справедливий мир для українців присвячен робота військових.

"Пишаємось усіма. Кожним і кожною, хто кожного дня на кожному напрямку захищає Україну. Чию відвагу бачимо, а захист відчуваємо. Хто "на нулі" викладається на всі сто. Хто змінив власне життя, аби життя незмінно було в Україні", — повідомив президент.

Він також наголосив, що "Кожен і кожна – воїни. Кожен і кожна – герої. Кожного й кожну я вітаю з Днем Збройних Сил України!"

День Збройних Сил України відзначається щорічно 6 грудня – у день ухвалення закону "Про Збройні сили України" 1991 року. День Збройних Сил був вставлений постановою ВР від 1993 року.
