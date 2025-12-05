Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ГоловнаПолітика

Зеленський виключив Єрмака зі складу РНБО та Ставки

Обидва укази набирають чинності з дня опублікування.

Зеленський виключив Єрмака зі складу РНБО та Ставки
Екскерівник ОПУ Андрій Єрмак
Фото: ОПУ

Сьогодні, 5 грудня, президент України Володимир Зеленський вивів ексначальника Офісу президента Андрія Єрмака зі складу двох органів.

Відповідно до указу № 901/2025 Андрія Єрмака виведено зі складу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України.

Указом № 902/2025 на підставі пропозиції РНБО Андрія Єрмака виведено зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача.

Обидва укази набирають чинності з дня опублікування.

Раніше повідомлялось, що екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак після звільнення займає ще щонайменше 10 посад, зокрема і в РНБО. 

Що відомо про звільнення Єрмака

Вранці 28 листопада до урядового кварталу прийшли представники НАБУ і САП, а метою візиту були обшуки в голови Офісу президента Андрія Єрмака. Першими цю інформацію повідомили журналісти УП. Джерела LB у НАБУ підтвердили проведення слідчих дій.

Згодом в НАБУ і САП офіційно прокоментували події, підтвердивши, що обшуки в голови ОП відбуваються санкціоновано і в межах розслідування. Підтвердив це і сам Єрмак, сказавши, що слідчі отримали повний доступ до квартири. Однак незрозуміло, чи сам він був на місці обшуків. За даними ZN.UA, обшуки провели в квартирі батьків Єрмака, де він іноді ночував. Також він ночував в Офісі президента або в урядовому комплексі під Києвом. 

За даними УП, під час обшуків вилучили два ноутбуки і декілька телефонів. Ухвала для проведення обшуків була датована 21 листопада, а самі вони відбулися 28 числа – тижнем пізніше.

Того ж вечора Володимир Зеленський повідомив про звільнення багаторічного голови свого офісу. А сам Єрмак у коментарі New York Post заявив, що "їде на фронт".

Статусу підозрюваного голова ОП не має. Ймовірно, слідчі дії відбувалися в межах розслідування операції Мідас. За даними нардепа Ярослава Железняка, Єрмак може фігурувати на так званих плівках Міндіча – прослуховуванні, яке вели антикорупційні органи стосовно впливу бізнесмена Тимура Міндіча, якого з Зеленським в минулому пов'язував спільний бізнес.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies