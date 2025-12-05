Зеленський виключив Єрмака зі складу РНБО та Ставки

Сьогодні, 5 грудня, президент України Володимир Зеленський вивів ексначальника Офісу президента Андрія Єрмака зі складу двох органів.

Відповідно до указу № 901/2025 Андрія Єрмака виведено зі складу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України.

Указом № 902/2025 на підставі пропозиції РНБО Андрія Єрмака виведено зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача.

Обидва укази набирають чинності з дня опублікування.

Раніше повідомлялось, що екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак після звільнення займає ще щонайменше 10 посад, зокрема і в РНБО.

Що відомо про звільнення Єрмака

Вранці 28 листопада до урядового кварталу прийшли представники НАБУ і САП, а метою візиту були обшуки в голови Офісу президента Андрія Єрмака. Першими цю інформацію повідомили журналісти УП. Джерела LB у НАБУ підтвердили проведення слідчих дій.

Згодом в НАБУ і САП офіційно прокоментували події, підтвердивши, що обшуки в голови ОП відбуваються санкціоновано і в межах розслідування. Підтвердив це і сам Єрмак, сказавши, що слідчі отримали повний доступ до квартири. Однак незрозуміло, чи сам він був на місці обшуків. За даними ZN.UA, обшуки провели в квартирі батьків Єрмака, де він іноді ночував. Також він ночував в Офісі президента або в урядовому комплексі під Києвом.

За даними УП, під час обшуків вилучили два ноутбуки і декілька телефонів. Ухвала для проведення обшуків була датована 21 листопада, а самі вони відбулися 28 числа – тижнем пізніше.

Того ж вечора Володимир Зеленський повідомив про звільнення багаторічного голови свого офісу. А сам Єрмак у коментарі New York Post заявив, що "їде на фронт".

Статусу підозрюваного голова ОП не має. Ймовірно, слідчі дії відбувалися в межах розслідування операції Мідас. За даними нардепа Ярослава Железняка, Єрмак може фігурувати на так званих плівках Міндіча – прослуховуванні, яке вели антикорупційні органи стосовно впливу бізнесмена Тимура Міндіча, якого з Зеленським в минулому пов'язував спільний бізнес.