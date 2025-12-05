Дзеркало тижня: Андрій Єрмак відвідав офіс СЗР

Вдень 5 грудня колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак прибув до центрального офісу Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України.

Про це повідомляє “Дзеркало тижня” з посиланням на власні джерела.

За даними джерел видання, Андрій Єрмак пробув там 45 хвилин. Після його від’їзду голова СЗР Олег Іващенко викликав до себе керівника департаменту, який займається документами прикриття.

За словами джерел, Іващенко вважається “стовідсотковою людиною Єрмака”. За інформацією співрозмовників, він зобов’язаний Єрмаку своїм призначенням.

“Джерела допускають, що документи прикриття можуть готуватися для можливого перетину кордону”, - повідомляє видання.

Також зазначається, що НАБУ готує нову серію аудіозаписів у межах операції “Мідас”, яка стосується ролі Андрія Єрмака, а також підозру.

Що відомо про звільнення Єрмака

Вранці 28 листопада до урядового кварталу прийшли представники НАБУ і САП, а метою візиту були обшуки в голови Офісу президента Андрія Єрмака. Першими цю інформацію повідомили журналісти УП. Джерела LB у НАБУ підтвердили проведення слідчих дій.

Згодом в НАБУ і САП офіційно прокоментували події, підтвердивши, що обшуки в голови ОП відбуваються санкціоновано і в межах розслідування. Підтвердив це і сам Єрмак, сказавши, що слідчі отримали повний доступ до квартири. Однак незрозуміло, чи сам він був на місці обшуків. За даними ZN.UA, обшуки провели в квартирі батьків Єрмака, де він іноді ночував. Також він ночував в Офісі президента або в урядовому комплексі під Києвом.

За даними УП, під час обшуків вилучили два ноутбуки і декілька телефонів. Ухвала для проведення обшуків була датована 21 листопада, а самі вони відбулися 28 числа – тижнем пізніше.

Того ж вечора Володимир Зеленський повідомив про звільнення багаторічного голови свого офісу. А сам Єрмак у коментарі New York Post заявив, що "їде на фронт".

Статусу підозрюваного голова ОП не має. Ймовірно, слідчі дії відбувалися в межах розслідування операції Мідас. За даними нардепа Ярослава Железняка, Єрмак може фігурувати на так званих плівках Міндіча – прослуховуванні, яке вели антикорупційні органи стосовно впливу бізнесмена Тимура Міндіча, якого з Зеленським в минулому пов'язував спільний бізнес.

Зеленський виключив Єрмака зі складу РНБО та Ставки.