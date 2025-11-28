Єрмак прокоментував обшуки: перешкод у слідчих немає, отримали повний доступ до квартири

Глава ОП повідомив про слідчі дії в квартирі, журналісти раніше писали, що з обшуками прийшли в Офіс президента.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував обшуки, які НАБУ і САП у нього проводять. Він сказав, що процесуальні дії проходять у нього вдома. За даними журналістів, слідчі дії відбувалися і в урядовому кварталі.

Єрмак заявив, що перешкод у слідчих немає. І додав, що він сприяє їм.

“Жодних перешкод у слідчих немає. Їм було надано повний доступ до квартири, на місці – мої адвокати, які взаємодіють із правоохоронцями. З мого боку – повне сприяння”, – сказав він.

Обшуки в Андрія Єрмака

Першою інформацію про обшуки в Офісі президента повідомила УП. За даними журналістів, туди прийшли близько 10 співробітників НАБУ і САП. Джерела LB в НАБУ підтвердили проведення обшуків в Андрія Єрмака.

О 9 годині офіційне підтвердження опублікувало й НАБУ, зазначивши, що обшуки санкціоновані і відбуваютсья в межах розслідування.

Процесуальний статус глави Офісу президента поки невідомий, також офіційно не говорили, чого саме стосується справа. За даними депутата Ярослава Железняка, Єрмак фігурував на плівках Міндіча як Алі-Баба і міг санкціонувати тиск на НАБУ і САП.

Більше на цю тему – в матеріалі "На зустрічі «Слуги народу» із Зеленським «Міндіч» та «Алібаба» не прозвучало жодного разу".

Плівки Міндіча

10 листопада НАБУ і САП заявили про викриття масштабної корупційної схеми в енергетиці і в оборонці. Спецоперацію назвали "Мідас". Енергетична частина стосується схеми відкатів у 10-15 % з кожного контрагента. Тобто всі постачальники послуг і товарів для "Енергоатому" були змушені платити цей відсоток від суми контракту, інакше їм погрожували не платити і позбавити їх статусу постачальника.

В справі підозри отримали семеро людей: бізнесмен, за даними журналістів, це Тимур Міндіч,ексрадник Германа Галущенка часів очолення ним міністерства енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор з фізичного захисту "Енергоатому" Дмитро Басов та четверо працівників бекофісу, які легалізовували кошти.

Також підозру отримав Олексій Чернишов – колишній віцепрем'єр. Він, за даними НАБУ, також отримував неправомірну вигоду з цих коштів.



Однак коло фігурантів з часом може розширитися. На допити вже ходили Герман Галущенко і Рустем Умєров, на якого, за даними слідства, Міндіч мав вплив, коли той був міністром оборони. Підозр Умєров і Галущенко не мають.