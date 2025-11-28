Президент Володимир Зеленський доручив СБУ провести аналіз ситуації в правоохоронній системі та в регіонах.
Про це Президент повідомив під час звернення.
"Говорив зі Службою безпеки України, щоб вони провели свій аналіз ситуації в правоохоронній системі та в регіонах. Незабаром будуть доповіді, будуть мої висновки й будуть рішення. Забагато негативу з регіонів. Ми домовилися, що Служба безпеки надасть інформацію мені швидко", – ідеться у заяві Президента.
- Зеленський очікує від уряду та народних депутатів злагодженої роботи над ухваленням бюджету на 2026 рік, а також щодо кадрових рішень в Кабінеті міністрів.