Після інформації про звільнення глави Офісу Президента УкраїниАндрія Єрмака і слідчих дій щодо нього від НАБУ прем’єр Польщі Дональд Туск назвав ситуацію «політичною кризою».
Туск також згадав візит прем’єра Угорщина Віктора Орбана до Польщі і складну ситуацію з мирним планом США.
«Орбан відвідує Путіна, Навроцький відвідує Орбана. Хаос у переговорах щодо плану Віткоффа та політична криза в Києві. Катастрофічне поєднання», - написав польський прем’єр у соцмережі Х.
- 28 листопада Володимир Зеленський повідомив, що Єрмак подав у відставку. Одразу ж з’явився указ про звільнення глави ОПУ.
- Тим часом у Москві 28 листопада Орбан наголосив, що Угорщина хоче стати майданчиком для мирних переговорів РФ і України.