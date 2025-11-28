Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Прем’єр Польщі про звільнення Єрмака: «Політична криза в Києві»

«Орбан відвідує Путіна, Навроцький відвідує Орбана. Хаос у переговорах щодо плану Віткоффа та політична криза в Києві. Катастрофічне поєднання», - написав польський прем’єр

прем’єр Польщі Дональд Туск
Фото: EPA/UPG

Після інформації про звільнення глави Офісу Президента УкраїниАндрія Єрмака і слідчих дій щодо нього від НАБУ прем’єр Польщі Дональд Туск назвав ситуацію «політичною кризою».

Туск також згадав візит прем’єра Угорщина Віктора Орбана до Польщі і складну ситуацію з мирним планом США.

«Орбан відвідує Путіна, Навроцький відвідує Орбана. Хаос у переговорах щодо плану Віткоффа та політична криза в Києві. Катастрофічне поєднання», - написав польський прем'єр у соцмережі Х.
