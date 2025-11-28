Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
ГоловнаПолітика

Єврокомісія про обшуки в Єрмака: розслідування показують, що антикорупційні органи працюють

Мерсьє також наголосив, що боротьба з корупцією є ключовою для вступу країни до Європейського Союзу.

Єврокомісія про обшуки в Єрмака: розслідування показують, що антикорупційні органи працюють
речник Єврокомісії Гійом Мерсьє
Фото: x.com

В Європейській комісії вважають, що будь-які розслідування показують, що антикорупційні органи в Україні працюють і мають дозвіл на діяльність.

Про це заявив речник Європейської комісії Гійом Мерсьє, повідомляє Укрінформ.

“Ми бачили новини про сьогоднішні обшуки, проведені НАБУ та САП. Наша позиція добре відома: будь-які розслідування показують, що антикорупційні органи працюють і мають дозвіл на діяльність в Україні”, – сказав він.

Речник підкреслив, що боротьба з корупцією була центральним елементом пакету розширення Євросоюзу, який визначає загальну позицію Брюсселя з цього питання.

Мерсьє також наголосив, що боротьба з корупцією є ключовою для вступу країни до Європейського Союзу.

“Це вимагає постійних зусиль для гарантування сильної спроможності боротися з корупцією та дотримання верховенства права. Комісія продовжуватиме уважно стежити за ситуацією”, – зауважив речник Єврокомісії.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies