Єврокомісія про обшуки в Єрмака: розслідування показують, що антикорупційні органи працюють

В Європейській комісії вважають, що будь-які розслідування показують, що антикорупційні органи в Україні працюють і мають дозвіл на діяльність.

Про це заявив речник Європейської комісії Гійом Мерсьє, повідомляє Укрінформ.

“Ми бачили новини про сьогоднішні обшуки, проведені НАБУ та САП. Наша позиція добре відома: будь-які розслідування показують, що антикорупційні органи працюють і мають дозвіл на діяльність в Україні”, – сказав він.

Речник підкреслив, що боротьба з корупцією була центральним елементом пакету розширення Євросоюзу, який визначає загальну позицію Брюсселя з цього питання.

Мерсьє також наголосив, що боротьба з корупцією є ключовою для вступу країни до Європейського Союзу.

“Це вимагає постійних зусиль для гарантування сильної спроможності боротися з корупцією та дотримання верховенства права. Комісія продовжуватиме уважно стежити за ситуацією”, – зауважив речник Єврокомісії.