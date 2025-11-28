Цікаво, що прямо посеред мандрівки Камельчук включався в ефір “Радіо Свобода”, де коментував “справу Міндіча”, зокрема розповідав про способи виїзду з України. Розслідувачі з’ясували, що цей коментар народний депутат записував прямо з узбережжя океану у Португалії.

Народний депутат Юрій Камельчук на початку листопада з’їздив в тур по кількох європейським містам попри заборону для посадовців виїжджати за межі України на відпочинок. Журналістам нардеп спочатку заявив, що це була “парламентська робота”, потім, що поїхав у відпустку, далі – що поїздка стосувалася здоров’я дружини. Про це йдеться у розслідуванні видання Bihus.Info.

Як йдеться у сюжеті, Камельчук їздив разом зі своєю супутницею (ймовірно, його теперішня дружина – ред.) Дарією, яка активно розповідала подробиці мандрівки у своїх соцмережах, тегаючи і фотографуючи нардепа.

Пара спочатку їздила у Лісабон, далі в Кашкайш, після – в Амстердам. Журналістам вдалося ідентифікувати окремі локації, зафіксовані на численних сторіс і фото з соцмереж, і вони підтверджують озвучений жінкою маршрут.

Цікаво, що прямо посеред мандрівки Камельчук включався в ефір “Радіо Свобода”, де коментував “справу Міндіча”, зокрема розповідав про способи виїзду з України. Розслідувачі з’ясували, що цей коментар народний депутат записував прямо з узбережжя океану у Португалії.

У відповідь на запитання журналістів щодо підстав виїзду нардеп спочатку заявив, що це була “парламентська робота”. Втім, коли журналісти попросили детальніше розповісти про офіційні зустрічі, Камельчук сказав, що насправді їздив у відпустку, а також що поїздка “наполовину стосувалася здоров’я дружини”. Пояснювати як саме і на що конкретно йому вдалося отримати дозвіл чоловік не захотів. В результаті, нардеп взагалі спинився на версії про незаконність заборони виїзду для депутатів.

“Постанова уряду не може суперечити законодавству України. А законодавством України не заборонений виїзд взагалі. Якщо Кабмін собі щось придумав – це його проблеми”, – заявив Камельчук.

Попри це, постанова Кабміну, яка забороняє виїзд посадовцям, в тому числі і народним депутатам, за межі України без офіційної (відрядження – ред.) причини є чинною. В січні 2023 року про це також заявляв президент Володимир Зеленський. Раніше за поїздку в Таїланд посеред повномасштабного вторгнення з партії “Слуга народу” виключили Миколу Тищенка, а “слуга” Юрій Арістов за подорож на Мальдіви взагалі поплатився мандатом.