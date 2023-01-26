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Миколу Тищенка виключили з партії "Слуга народу"

Юристи готують відповідне розпорядження.

Миколу Тищенка виключили з партії "Слуга народу"
Фото: Lb.ua

Скандального нардепа Миколу Тищенка через візит до Таїланду виключили одразу з партії та фракції.

Про це повідомила LB.ua голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

"Керуючись положеннями п.9.1.22 статті 9 Статуту Партії «Слуга народу», ухвалила рішення про виключення народного депутата Миколи Тищенка з партії", - написала вона у Telegram.

Вона також повідомила, що Тищенка планують зняти з посади заступника голови партії "Слуга народу".

Вона зазначила, що "юристи готують розпорядження".

Відповідно до статуту партії, для виключення з її лав необхідно рішення з’їзду. Або ж - заява за про вихід з партії за власним бажанням.

Оновлено. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук запевнив, що не відправляв Тищенка у відрядження до Таїланду.

Відповідну заяву він опублікував у фейсбуці.

"Миколу Тищенка нікуди за кордон не відряджав. Відповідно, і розпорядження на відрядження до Таїланду я, як Голова Верховної Ради України, не підписував", - написав Стефанчук.

Нагадаємо, раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував про виключення Тищенка з лав фракції.

Як повідомлялося, сьогодні стало відомо, що Тищенко організовує у Таїланді зустріч із представниками української громади. Про це повідомили в українському посольстві. Зустріч була анонсована трохи більше ніж за добу від запланованої дати.

У липні минулого року очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк своїм розпорядженням достроково припинила повноваження Тищенка як очільника Закарпатської обласної організації партії.

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