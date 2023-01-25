Зеленський і Шольц обговорили розширення оборонної підтримки

Також ішлося про дозвіл партерам на постачання німецької зброї.

Президент Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Як ідеться в повідомленні глави держави на його сторінках у соцмережах, ішлося про постачання основних бойових танків та подальше розширення оборонної підтримки і тренувальних місій.

Також співрозмовники обговорили надання дозволу партнерам на постачання німецької зброї.

Нагадаємо, Німеччина погодилася поставити Україні 14 бойових танків Leopard 2.

Також стало відомо, що приєднується до європейського плану поставок Україні танків Leopard Іспанія.