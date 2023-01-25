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Зеленський і Шольц обговорили розширення оборонної підтримки

Також ішлося про дозвіл партерам на постачання німецької зброї.

Зеленський і Шольц обговорили розширення оборонної підтримки
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Як ідеться в повідомленні глави держави на його сторінках у соцмережах, ішлося про постачання основних бойових танків та подальше розширення оборонної підтримки і тренувальних місій.

Також співрозмовники обговорили надання дозволу партнерам на постачання німецької зброї.

Нагадаємо, Німеччина погодилася поставити Україні 14 бойових танків Leopard 2

Також стало відомо, що приєднується до європейського плану поставок Україні танків Leopard Іспанія.

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