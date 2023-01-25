Іспанія приєднується до європейського плану поставок Україні танків Leopard, - El País

Єдина умова, щоб Німеччина погодилась поставляти ці танки Україні, на що нещодавно Шольц дав згоду.

Іспанія приєднається до поставок танків Leopard Києву, коли Німеччина, після місяців спротиву щодо їх доставки, погодиться поставити українській армії цей потужний бойовий танк німецького виробництва. Уряд Іспанії обумовив участь в операції з надання Україні системи, здатної протидіяти вогневій потужності сучасних російських танків, попередньою наявністю угоди на європейському рівні, пише El País.

“Ми будемо зберігати єдність і будемо координувати дії з рештою союзників і, перш за все, з Європою”, – заявив нещодавно президент Педро Санчес, коментуючи можливу поставку Leopard в Україну.

Очікується, що незабаром іспанська влада може оприлюднити стосовно цього офіційну заяву.

Як відомо, іспанська армія має 347 танків Leopard різних модифікацій.

Нагадаємо, нещодавно канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина згодна поставляти танки Leopard Україні і дозволяє іншим державам реекспорт.

Довгоочікувані сучасні танки, про надання яких Україна просить тривалий час, 17 січня погодилася надати Польща. Президент Анджей Дуда під час візиту до Львова оголосив, що його країна в межах міжнародної коаліції готова надати українцям Leopard 2 німецького виробництва, які має на озброєнні. Для реекспорту танків потрібна згода ФРН, і очікувалося, що про неї оголосять напередодні або на зустрічі в межах "Рамштайн", що пройшла 20 січня. Однак рішення тоді так і не ухвалили.

ЗМІ писали, що Шольц готовий надати танки, якщо аналогічне рішення ухвалять США. Офіційно німецький уряд такий ультиматум заперечував, але Берлін говорив, що для того, аби надати дозвіл на реекспорт німецьких танків, йому потрібна ширша коаліція країн, які готові зробити це.

Нещодавно газета Spiegel із посиланням на анонімні джерела повідомила, що Шольц ухвалив позитивне рішення і Leopard в Україні таки будуть. Майже одночасно із цим зʼявилася поки непідтверджена офіційно інформація, що свої Abrams готові надати Штати. Раніше Вашингтон застерігав, що ці американські танки дорогі й складні у використанні, бо потребують пального для літаків, а не дизелю, як Leopard, а також вони часто потребують дозаправки.