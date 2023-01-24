Антикорупційний комітет висловився за вдосконалення законодавства про оборонні закупівлі та аудит Міноборони

На засіданні парламентського Комітету з питань антикорупційної політики розглянули питання щодо обставин закупівель Міністерством оборони послуг з організації харчування військовослужбовців ЗСУ на 2023 рік.

Як ідеться на сайті парламенту, присутні (а це депутати, представники Міноборони, НАБУ, НАЗК і Рахункової палати) висловилися за вдосконалення законодавства про оборонні закупівлі в частині публічності придбання товарів, необхідних для життєдіяльності військ, не пов’язаних з оборонним призначенням.

Міністерство підтримало законодавчу ініціативу щодо відкриття закупівельної ціни товарів та зміну системи військових закупівель у цілому.

Крім цього, голова комітету Анастасія Радіна зазначила, що необхідно, аби Рахункова палата включила до позапланових заходів у цьому році проведення аудиту ефективності використання Міністерством оборони бюджетних коштів на харчування і речове забезпечення військовослужбовців.

Під час засіданні представник Рахункової палати повідомив, що його орган готовий провести цьогоріч два аудити. Йдеться про ефективність використання Міністерством оборони міжнародної технічної допомоги під час дії правового режиму воєнного стану та ефективність використання бюджетних коштів, передбачених на закупівлю, розробку, модернізацію озброєння і військової техніки.

Нагадаємо, у Раді зареєстрували зміни до Закону про внесення змін до Закону України "Про оборонні закупівлі" щодо запровадження прозорості в оборонних закупівлях (крім відомостей про закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що становлять державну таємницю) із забезпеченням захищеності державних замовників від воєнних загроз на період дії правового режиму воєнного стану в Україні.

Напередодні відбулося засідання Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, на якому заслухали доповідь Олексій Резнікова про деталі інциденту з контрактом щодо закупівлі харчів для військових ЗСУ.