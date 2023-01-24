Мобілізація в Україні триває постійно, - Сухопутні війська

Збройним силам України зараз потрібні фахівці як на нові зразки озброєння, так і для поповнення втрат.

Про це повідомив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач, інформує Military Media Center.

За його словами, мобілізація в Україні розпочалася 24 лютого і триває постійно, а жодних хвиль призову немає. Він зазначив, що у більшості випадків громадян викликають до територіальних центрів комплектування (військкомати) для уточнення військово-облікових даних.

Горбач заявив, що рішення про мобілізацію кожного громадянина ухвалюється після висновку медичної комісії про придатність до військової служби.

Військовий наголосив, що особовий склад, який не проходив службу, призивається до навчальних центрів, де проходить навчання за певними спеціальностями – після цього військовослужбовців спрямовують до військових частин на конкретні посади.

Одразу до бойових частин можуть спрямовувати громадян, яких мобілізували з досвідом військової служби та невеликою перервою у її проходженні.

"Нам сьогодні потрібні фахівці як на нові зразки озброєння, так і для поповнення втрат. Насамперед мобілізують особовий склад за певними обліково-військовими спеціальностями", – резюмував він.

Нагадаємо, що групу осіб, які планували незаконно переправити громадян України через державний кордон, було затримано на Одещині.