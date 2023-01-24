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У Маріуполі під обстріл потрапила казарма російських окупантів

Тут перебувало понад дві сотні загарбників.

У Маріуполі під обстріл потрапила казарма російських окупантів
Фото: Telegram/Андрющенко Time

Ввечері 24 січня у тимчасово окупованому Маріуполі під обстріл потрапила казарма російських окупантів.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Сьогодні приблизно о 18.00 бавовна завітала саме в казарму окупантів, яку напередодні маркували члени групи маріупольського Спротиву. Місце свята бавовни щільно закрито військовими окупантами. Все в диму, купа "швидких" та МНС", - розповів Андрющенко.

За його словами, в казармі базувалося понад дві сотні окупантів "кавказької зовнішності, дагестанців або кадирівців".

"Встановити кількість втрат ворога поки не є можливим, але що вони є та немаленькі - поза всякий сумнів", - додав радник міського голови.

Адрющенко підкреслив, що це був уже другий "прильот". 

"Зранку був невеликий "недоліт" метрів на 150 в бік Кальміуського відділу поліції", - написав радник у своєму телеграмі.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі рух спротиву ліквідував трьох російських офіцерів.

Раніше поблизу міста Щастя на Луганщині партизани знищили залізничне полотно на ділянці, якою російські окупанти транспортували військову техніку та боєприпаси.

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