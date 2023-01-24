Окупанти намагаються атакувати групами по 10-15 осіб, - Гуменюк

Російські окупанти намагаються на різних напрямках півдня країни перевірити глибину нашої оборони і міцність позицій.

Про це в ефірі телеканалу Freedom заявила голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Ситуація залишається досить складною, але стабілізується вона якраз силами оборони і контрбатарейною протидією, яка на сьогоднішній момент і є основним способом ведення боротьби з окупантами", - сказала речник.

Вона розповіла, як змінилося тактика ворога з огляду на те, що були "вкидання" в інформаційний простір, що ось-ось зараз буде якийсь наступ ворога.

"Критичної зміни не відбулося, але є деякі відхилення від звичайного оборонного ведення бойових дій, яким ворог характеризувався до цього. Вони намагаються на різних напрямках перевірити глибину нашої оборони і міцність позицій, і більшою мірою вдавати рух вперед. Лінія фронту залишається стабільною і гнучкість визначається лише короткочасним проведенням ось таких штурмових дій з боку окупантів. Вони намагаються групами 10-15 осіб перевірити можливість по суші (на запорізькому напрямку конкретно) щодо проникнення в тил наших позицій, але кожен раз отримують гідну відсіч і повертаються на лінію своєї оборони", - додала Гуменюк.

Нагадаємо, що Росія може почати наступальні дії в найближчі місяці, зокрема навесні або на початку літа, стверджують аналітики Інституту вивчення війни (ISW).