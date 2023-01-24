У Харкові відновили 66 багатоповерхівок, які пошкодили росіяни

Торік у Харкові було відновлено 66 багатоповерхових будинків, які були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів.

Про це сказав журналістам міський голова Ігор Терехов, інформує Інтерфакс-Україна.

"Минулого року нам вдалося 66 будинків відновити, реконструювати, і зараз жителі заселяються. Наразі на реконструкції перебувають понад 40 будинків. Це ті будинки, які пройшли етапи експертизи, і ми маємо їх відновити", - сказав Терехов.

За його словами, наразі в Харкові 4,5 тис. багатоповерхових будинків, які тією чи іншою мірою пошкоджені, 500 будинків – не підлягають реконструкції та відновленню. Без даху над головою залишилося близько 150 тис. містян.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України змінив порядок забезпечення військовослужбовців та їхніх сімей житловими приміщеннями та надання грошової компенсації за належне їм для отримання житло.