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Українська авіація щодня завдає до 20 ударів по позиціях російських військ, - Ігнат

Українська авіація працює дуже інтенсивно.

Українська авіація щодня завдає до 20 ударів по позиціях російських військ, - Ігнат
Фото: Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що щодня авіація України завдає до 20 групових ударів по позиціях російських військових уздовж всієї лінії фронту. Українська авіація працює дуже інтенсивно, особливо з огляду на численну перевагу ворога.

Про це повідомляє Укрінформ. 

“Не лише окупанти, а й наша авіація щодня завдає по 10-20 групових ударів по позиціях по всій лінії фронту. Летять під прикриттям винищувачів, бо винищувачі завдають удару по засобах ППО противника, щоб таким чином полегшити роботу бомбардувальникам та штурмовикам”, – сказав Ігнат. 

Він зазначив, що українські військові у цьому напрямку працюють дійсно дуже інтенсивно, незважаючи на те, що вороже авіаційне угруповання більше у п'ять разів.

Нагадаємо, вночі 24 січня українські оборонці знищили ще три ворожих вертольоти Ка-52.

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