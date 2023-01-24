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Для українців образ ветерана майже перестав асоціюватися з Другою світовою війною, - соцопитування

Рівень тих, для кого образ ветерана асоціюється з учасниками Другої світової, знизився за останні пів року в 4 рази - з 30% до 7%.

Для українців образ ветерана майже перестав асоціюватися з Другою світовою війною, - соцопитування
Фото: ukrinform.ua

Для українців образ ветерана майже перестав асоціюватися з Другою світовою війною.

Про це свідчать результати другого опитування “Образ ветеранів в українському суспільстві” Українським ветеранським фондом Мінветеранів спільно з Соціологічною групою “Рейтинг”. 

Опитування провели з ціллю зрозуміти, як змінилось сприйняття суспільством образу ветеранів.

Перше дослідження проводилось у серпні 2022 року. Якщо влітку 30% заявили, що під поняттям “ветеран” вони розуміють особу, яка воювала у Другій світовій війні, то зараз тенденція інша. 21% вважає, що ветерани — люди молодого віку. Ще 55% переконані, що ветерани — люди середнього віку. Рівень тих, хто вважав ветеранами учасників Другої світової знизився до 7%.

Якщо у попередньому опитуванні молодь частіше підтримувала стереотип про те що “ветеран” — це учасник Другої світової війни. То зараз образ ветерана “помолодшав” у всіх вікових групах. Й лише 6% людей, віком від 18 до 35 років вважають ветерана людиною “старшого віку”.

Загальний відсоток довіри до ветеранів за пів року зріс з 92% у серпні до 93% у січні. При цьому є незначні коливання з показником “цілковитої довіри”. Збільшилась кількість тих, хто “скоріше довіряє”. Це позитивна динаміка, яка показує поступове нарощення довіри”.

37% опитаних дізнаються інформацію про проблеми ветеранів з телебачення. Ще 37% – з розповідей близьких та знайомих. 34% дізнаються новини з соціальних мереж. 22% дізнаються про подібне з каналів у месенджерах Telegram або Viber, 19% – з інтернет ЗМІ, 13% – з особистого досвіду. 

Дві третини опитаних зазначили, що вони зовсім або скоріше непоінформовані про проблеми ветеранів. 37% – зазначили, що поінформовані. Частіше більше останніх серед мешканців центру та півдня, осіб середнього віку, близьких тих, хто воював з 2014 по 2021 роки, чоловіків, і тих, хто часто комунікує з ветеранами. 

Серед головних проблем, з якими ветерани стикаються найчастіше, відносна більшість визначили психологічні розлади (40%). Від 23% до 29% головними проблемами вважають труднощі з оформленням пільг, пошуком роботи, отриманням медичної допомоги, нерозуміння суспільства. Про конфлікти з близькими та родиною або алкогольну, чи наркотичну залежність як проблеми ветеранів говорили по 14% опитаних. 

Зменшилася кількість тих, хто вважає, що держава виконує свої зобов’язання перед ветеранами російсько-української війни: у серпні 2022 року таких було 69%, у січні 2023 – 53%. Сьогодні тих, хто вважає по інакшому, – 26%. Найчастіше негативної думки про виконання зобов’язань держави перед ветеранами дотримуються мешканці західних регіонів, представники середнього та старшого покоління, близькі тих, хто воював в АТО і сьогодні не воює. 

47% опитаних скоріше позитивно ставляться до того, що різні політичні сили можуть запрошувати балотуватися ветеранів на виборах. 15% – байдуже. Натомість третина (32%) негативно ставиться до залучення політиками ветеранів у вибори. Найбільше останніх серед мешканців заходу та центру, осіб молодшого та середнього віку, забезпечених респондентів, а також близьких тих, хто воював в АТО та тих, хто воював і воює зараз.

Крім того, повідомляється:

  • 91% вважає, що суспільство сьогодні поважає ветеранів, лише 6% мають протилежну думку.
  • 97% тих, хто має свій власний бізнес, або ж хотів його мати, готові взяти на роботу ветерана російсько-української війни.
  • 93% усіх опитаних зазначили, що готові працювати в одному колективі з таким ветераном.
  • 93% підтримують ідею надання пільг бізнесу, заснованого ветеранами російсько-української війни, лише 5% - проти цього.

Нагадаємо, на початку січня в українському уряді повідомили, що в Україні з'явиться програма підтримки ветеранів війни. Ветеранам також нададуть можливість розвивати військову кар’єру.

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