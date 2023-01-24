Як держава заборонятиме УПЦ МП: розбір законопроєкту  
Як держава заборонятиме УПЦ МП: розбір законопроєкту  
В Офісі президента та уряді готуються відставки: звільняти збираються Тимошенка і Галущенка, – джерела
В Офісі президента та уряді готуються відставки: звільняти збираються Тимошенка і Галущенка, – джерела
Малюк і Буданов провели спільну нараду після скандалу щодо вбивства Кірєєва
Малюк і Буданов провели спільну нараду після скандалу щодо вбивства Кірєєва
Кількох нардепів від колишньої ОПЗЖ достроково позбавлять мандатів
Кількох нардепів від колишньої ОПЗЖ достроково позбавлять мандатів
Президент надав чинності рішенню РНБО про заборону поїздок за кордон для держслужбовців
Президент надав чинності рішенню РНБО про заборону поїздок за кордон для держслужбовців
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
Росія втратила ще 720 окупантів, пʼять танків і один катер (уточнено)
Росія втратила ще 720 окупантів, пʼять танків і один катер (уточнено)
​Бахмут. Gravity point
​Бахмут. Gravity point
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обстріляли Костянтинівку на Донеччині: серед поранених двоє дітей

Стан здоров’я постраждалих задовільний.

Росіяни обстріляли Костянтинівку на Донеччині: серед поранених двоє дітей
Фото: Павло Кириленко у Telegram

Вдень 24 січня окупанти вдарили по місту Костянтинівка Донецької області. Внаслідок обстрілу пошкоджені багатоповерхівки, поранення отримали четверо людей.

Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Серед поранених – двоє дітей. Усім постраждалим надано медичну допомогу. Стан здоров'я наразі задовільний”, – поінформував він.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Кириленко додав, що внаслідок обстрілу пошкоджені багатоповерхівки. Точні наслідки ще належить встановити.

“Це черговий удар по місту, яке розташоване у відносному тилу. І черговий цілеспрямований удар по цивільних”, – наголосив голова ОВА.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

 

Нагадаємо, учора росіяни вбили трьох мирних українців на Донеччині. Ще троє цивільних отримали поранення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також