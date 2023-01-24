Вдень 24 січня окупанти вдарили по місту Костянтинівка Донецької області. Внаслідок обстрілу пошкоджені багатоповерхівки, поранення отримали четверо людей.

Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Серед поранених – двоє дітей. Усім постраждалим надано медичну допомогу. Стан здоров'я наразі задовільний”, – поінформував він.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Кириленко додав, що внаслідок обстрілу пошкоджені багатоповерхівки. Точні наслідки ще належить встановити.

“Це черговий удар по місту, яке розташоване у відносному тилу. І черговий цілеспрямований удар по цивільних”, – наголосив голова ОВА.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Нагадаємо, учора росіяни вбили трьох мирних українців на Донеччині. Ще троє цивільних отримали поранення.