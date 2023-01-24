ЗСУ і прикордонники відбили атаку росіян поблизу Бахмута

Артилерія Збройних сил і прикордонники відбили атаку окупантів поблизу Бахмута на Донеччині.

Про це повідомляє у Telegram Державна прикордонна служба.

Зазначається, що російські війська намагались атакувати опорний пункт прикордонників поблизу Бахмута. Ворог декілька разів відправляв на цей напрямок підкріплення.

“Артилерія ЗСУ та прикордонники-мінометники розбили найманців, поки ті розгорталися в атаку. Добили ворога у стрілецькому бою. Всього нарахували 8 вбитих та 13 поранених окупантів”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, попри численні втрати ворог наступає на Бахмутському та Авдіївському напрямках.