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Китайські державні компанії надають Росії економічну допомогу і нелетальну зброю, – Bloomberg

Вашингтон передав докази цього до Пекіна. 

Китайські державні компанії надають Росії економічну допомогу і нелетальну зброю, – Bloomberg
Фото: EPA/UPG

Адміністрація президента США Джо Байдена підозрює, що деякі китайські державні компанії можуть допомагати Росії у її війні проти України. Вашингтон надіслав китайському уряду докази цього і намагається зʼясувати, чи Пекін знає про цю діяльність, пише Bloomberg

Співрозмовники агентства відмовилися конкретизувати, про яку саме допомогу китайських компаній росіянам може йтися, однак сказали, що це – нелетальна військова та економічна допомога. 

Люди, знайомі з думкою адміністрації, охарактеризували діяльність державних підприємств як свідому допомогу Росії у її військових діях. Вони не уточнили, які докази може мати адміністрація на підтримку цієї точки зору.

У січні Держдеп США офіційно повідомляв, що стежить, чи Китай не відповідає на запити Росії щодо постачання зброї. 

У грудні лідер Китаю Сі Цзіньпін доручив уряду зміцнити економічні зв’язки з Росією, яка шукає способи полегшити тиск західних санкцій.

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