США стежать, чи Китай не віповідає на запити Росії про зброю

Сполучені Штати відстежують, чи Китай допомогає Росії отримувати озброєння чи техніку та обходити санкції.

Про це повідомив на брифінгу речник Державного департаменту США Нед Прайс, пише Укрінформ.

“Ми дуже ретельно стежимо за рішеннями, які приймає КНР, коли йдеться про будь-які російські запити на допомогу у сфері безпеки”, – сказав представник зовнішньополітичного відомства.

Прайс нагадав, що росіяни вже звернулися за зброєю до Ірану й Північної Кореї, бо країни Заходу “позбавляють російську державу ресурсів”, необхідних Кремлю для війни проти України.

Представник Держдепартаменту підкреслив, що американська сторона передала дуже чіткий меседж Китаю, зокрем а під час останньої зустрічі президентів на Балі. Він підкреслив, що КНР стикнеться із серйозними наслідками, якщо вирішить надати військову підтримку Росії або допоможе їй уникати санкцій Заходу.

Зазначимо, у грудні Сі Цзіньпін доручив уряду КНР зміцнити економічні зв’язки з Росією, яка шукає способи полегшити тиск західних санкцій.

Нагадаємо, у грудні міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив про поглиблення дружби, кооперації та добросусідських відносин із Росією та нейтралітет у питанні війни в Україні.