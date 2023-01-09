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Ціна на російську нафту Urals впала до $37 за барель

На падіння ціни могла вплинути втрата європейського ринку. 

Ціна на російську нафту Urals впала до $37 за барель
Фото: tehrantimes.com

Ціна на російську нафту Urals упала до 37,80 доларів за барель, що значно нижче від ліміту в 60 доларів за барель, встановленого G-7.

Про це повідомляє Bloomberg.

Urals коштує 37,80 доларів за барель у порту Балтійського моря Приморськ. 

В агентстві зазначають, що на падіння ціни могла вплинути втрата європейського ринку. Через це Росія стала залежати від групи великих покупців, серед яких Китай та Індія. Через те, що танкерам доводиться пливти тисячі миль, щоб доставити вантаж із російських портів до цих покупців, вартість фрахту зросла. Це вплинуло на ціну, щоб зберегти конкуренцію з поставками з Близького Сходу.

Нагадаємо, що Росія збільшила поставки сирої нафти, видобутої в арктичному регіоні, до Китаю і Індії. Нафту продають із значними знижками.

Також експорт російської нафти впав до мінімуму в 2022 році через санкції.

До кінця 2022 року Європа скоротила поставки російської нафти на 90%. РФ може продавати нафту на інші ринки, але зі значною знижкою на кожен барель.

Росія погрожує суттєво скоротити видобуток нафти у відповідь на санкції. 

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