Росія погрожує суттєво скоротити видобуток нафти у відповідь на санкції

Росія погрожує скоротити видобуток нафти до 500 000-700 000 барелів на день на початку 2023 року у відповідь на впроваджений прайскеп. Відповідну заяву зробив віцепремʼєр Олександр Новак, пише Bloomberg.

Анонсований рівень складає всього 5-6% від того, який росіяни видобувають зараз.

Новак заявив, що Росія "спробує знайти спільну мову з колегами, аби запобігти таким ризикам", але зараз "воліє ризикнути скороченням виробництва, а не дотримуватися політики продажів відповідно до порогу".

Скорочення такого масштабу все одно може призвести до посилення глобального ринку нафти в той час, коли багато аналітиків прогнозують відновлення попиту в Китаї.

Ціни на нафту підскочили за останні два тижні і продовжили зростання в п'ятницю, Brent торгується майже на рівні $82 за барель. Тим не менш, за перший повний тиждень після заборони ЄС морський експорт Росії впав на 54% до 1,6 мільйона барелів на день, згідно з даними про судноплавство, зібраними Bloomberg.

Згідно з джерелами, обізнаними з цим питанням, Росія спостерігатиме за ринком нафти в першому кварталі, щоб побачити вплив обмеження ціни, перш ніж вирішити, чи вживати подальших заходів у відповідь, як нижня гранична ціна.

Нагадаємо, з 5 грудня приведено в дію прайскеп, за яким один барель російської нафти має торгуватися не дорожче від $60, а інакше буде заборонено морське транспортування сирої нафти. Обмеження максимальної ціни діє і для нафтопродуктів та оливи. Прайскеп ухвалили країни Євросоюзу, G7 і Австралія.

У разі спроби продажу нафти з Росії за вищою ціною буде заборонено повʼязане з доставкою надання технічної допомоги, брокерських послуг та фінансових операцій. Граничну ціну переглядатимуть, аби утримувати її на меншому хоча б на 5% від середньоринкової вартості рівні.

Президент Володимир Зеленський називав пропозицію Польщі і Балтії встановити обмеження ціни в $30 більш слушною пропозицією. Після затвердження 60 доларів він зазначив, що серйозним рішення встановити таку межу не назвеш.

Середня ціна основної російської марки нафти Urals в січні-листопаді цього року складала понад $78.