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Санкції проти "Росатома" мають стати реальністю, - Єрмак

Портфель закордонних замовлень компанії становить $200 млрд.

Санкції проти "Росатома" мають стати реальністю, - Єрмак
Фото: www.vietnamplus.vn

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що влада працює над тим, аби санкції проти "Росатома" стали реальністю.

Про це Єрмак написав у своєму Telegram.

"Наша задача - санкції проти "Росатома". Ми ще в листопаді в рамках санкційної групи Макфола-Єрмака пропонували детальний план цих санкцій. Росія ж продовжує шантажувати світ ядерною зброєю, а "Росатом" сподівається нарощувати експортну виручку", - йдетсья в дописі.

Керівник ОПУ зауважив, що портфель закордонних замовлень російської компанії становить $200 млрд. 

"Так не може бути. Будемо системно працювати над тим, щоб санкції проти "Росатома" стали реальністю", - підкреслив Єрмак.

Нагадаємо, раніше фінська компанія “Fennovoima” розірвала контракт з “Росатомом” на будівництво атомної електростанції.

Національна поліція України наклала арешт на будівлю в центрі Києва площею майже 1 тис. кв. м та вартістю 60 млн гривень, власником якої є "Росатом".

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