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Поліція заарештувала будівлю Росатому в центрі Києва

Будівлю запланували передати в управління АРМА.

Поліція заарештувала будівлю Росатому в центрі Києва
Фото: npu.gov.ua

Національна поліція України наклала арешт на будівлю в центрі Києва площею майже 1 тис. кв. м та вартістю 60 млн гривень, власником якої є Росатом.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Щоб приховати інформацію про власника цього приміщення, до Державного реєстру прав на нерухоме майно відповідні відомості не вносилися, а відображалися лише в документах Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці провели обшук у будівлі та на підставі постанови слідчого судді Печерського районного суду наклали на нерухомість арешт.

Будівлю заплановано передати в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Слідчі дії тривають.

Раніше, у травні, до АРМА передали кошти ТОВ "Росатом Східна Європа" на суму понад 3 млн грн.

Нагадаємо, Енергоатом наполягає на арешті рахунків Росатому. Серед вимог також – блокування світовою спільнотою будь-якої зовнішньоекономічної діяльності корпорації “Росатом” та її дочірніх компаній.

У березні Anonymous зламали сайт Росатому.

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