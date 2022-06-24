За оптимістичними підрахунками на розмінування України знадобиться 10 років, – ДСНС

В службі не рекомендують виходити на відпочинок біля водойм у ряді регіонів.

За приблизними підрахунками для розмінування України знадобиться 10 років.

Про це пише офіційна Facebook-сторінка ДСНС України з посиланням на брифінг свого пресофіцера Олександра Хорунжого в Медіацентрі Україна.

«Це оптимістичні підрахунки, бо ми ще не знаємо, що відбувається на територіях, де ведуться активні бойові дії. І що ми побачимо, коли звільнимо їх від окупантів. Підрозділи ДСНС досі працюють над розмінуванням держави після Першої та Другої світових воєн», – повідомив Хорунжий.

Наразі очищено понад 62 тисячі гектарів території, знешкоджено понад 45 тисяч вибухонебезпечних предметів, з них близько двох тисяч авіаційних бомб.

Також Олександр Хорунжий зазначив, що фахівці ДСНС проводять розмінування водних об’єктів.

«Наразі наші рятувальники та піротехніки працюють над тим, щоб очистити акваторії. Наразі очищено близько 33 гектарів акваторій – на Київщині, Сумщині, на Запоріжжі, Миколаївщині. Наразі влучено та знешкоджено 664 вибухонебезпечні предмети», – поінформував пресофіцер.

За даними ДСНС, з початку літнього періоду 129 осіб загинуло на воді, серед них 16 дітей. Фахівці ДСНС врятували 22 особи, шестеро з яких – діти. Статистика сумна, але менша ніж попереднього року, бо ряд областей так і не розпочали купального сезону. Також кілька регіонів в окупації, тому звідти не надходить інформація.

На сьогодні в Україні місцевими органами виконавчої влади визначено 240 місць відпочинку на водних об’єктах. З них 194 мають пляжі. Не розпочали купальні сезони ті області, які деокуповані, або де проходять бойові дії, а також місто Київ.

«Ми не рекомендуємо виходити на відпочинок біля водойм на Київщині, Сумщині, Донеччині, Чернігівщині, Одещині, Запоріжжі, Харківщині та Миколаївщині. Ми наполегливо радимо громадянам не виходити на водойми аж допоки не буде очищено територію», – підкреслив Хорунжий.

Нагадаємо, керівник ДСНС отримав завдання провести у закладах освіти аудит щодо готовності засобів укриття.

Також у ДСНС повідомляли, що розмінувати потрібно майже пів території України.