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Керівник ДСНС отримав завдання перевірити у школах готовність засобів укриття

Більша частина батьків хоче, щоб навчальний процес формувався в офлайн-форматі.

Керівник ДСНС отримав завдання перевірити у школах готовність засобів укриття

Керівник ДСНС отримав завдання провести у закладах освіти аудит щодо готовності засобів укриття, приймання і гарантування безпечного освітнього процесу.

Про це повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.

Міністр повідомив, що Державна служба України з надзвичайних ситуацій має чіткі критерії стосовно засобів укриття – не тільки бомбосховищ, а взагалі засобів укриття, які сприяють безпеці освітнього процесу.

Він зазначив, що більша частина батьків хоче, щоб навчальний процес формувався в офлайн-форматі, оскільки за роки пандемії і наразі воєнного стану діти позбавлені соціалізації, звичного для них спілкування з однолітками, а також втратили зв’язки із вчителями. 

“Очний навчальний процес розпочнемо лише там, де будуть підтверджені установи, які мають укриття, захисні споруди щодо повної безпеки дитини”, – додав він. 

Шкарлет водночас підкреслив, що жодної дитини не буде відраховано із закладу освіти, якщо вона не долучиться до очного процесу через сумнів батьків щодо безпечності того чи іншого закладу освіти. 

“Ми на сьогодні виключно в контексті безпеки дитини, безпеки вчителя формуємо початок нового навчального року”, – наголосив міністр.

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