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Понад 80% місць у перших класах Києва уже зайнято, – КМДА

Це 25 тисяч дітей.

Понад 80% місць у перших класах Києва уже зайнято, – КМДА
Фото: facebook/Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

До перших класів у Києві на сьогодні зараховано 25 тисяч дітей.

Про це розповів заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, повідомили у КМДА.

“Понад 80% місць у перших класах уже зайнято. Першочергово ми приймали дітей пільгових категорій і тих, хто прописаний у межах обслуговування школи. З 2 червня розпочато прийом документів на вільні місця”, – зазначив він. 

За словами Мондриївського, цьогоріч у Києві максимально спростили умови зарахування до шкіл: дозволили подачу документів в електронному вигляді, поштою або їхні скан-копії через довірену особу. 

“Також ми подовжили і сам процес зарахування до 23 серпня. У той же час нагадуємо, що оригінал медичної довідки потрібно подати до фінальної дати зарахування”, – повідомив чиновник.

Він нагадав, що столичні школи готуються до початку нового навчального року в режимі офлайн.

Нагадаємо, у столиці з 1 червня відновила свою роботу частина дитячих садочків.

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