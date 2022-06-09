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На південному напрямку ЗСУ ліквідували 30 окупантів

У трьох різних населених пунктах Херсонської області знищено три польові склади боєприпасів.

На південному напрямку ЗСУ ліквідували 30 окупантів
Фото: Макс Требухов

На південному напрямку українські ракетно-артилерійські підрозділи під час виконання вогневих завдань ліквідували 30 солдатів російської армії.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

Також знищено дві одиниці броньованої та чотири – автомобільної техніки. 

Окрім того, у трьох різних населених пунктах Херсонської області знищено три польові склади боєприпасів.

“Для переконливої противаги армійською авіацією нанесено два удари по скупченню сил противника та по одному з його опорних пунктів на Херсонщині”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські захисники ліквідували за добу 140 окупантів та 13 броньованих машин. Втрати росіян наразі складають 31,5 тис. особового складу.

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