Вели мінометний вогонь і нанесли два авіаудари.

Російські окупанти вкотре обстріляли Сумщину, є потерпілий.

Про це повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Близько 15 години, 6 прильотів. Мінометний вогонь по території Середино-Будської громади. Також прослуховувались кулеметні черги. Потрапляння у господарську цивільну споруду", - написав очільник Сумщини у своєму Telegram.

Після 16-ої години ворожі літаки нанесли два авіаудари по Краснопільській громаді.

"Поранено 1 людину та знищено 1 автомобіль", - додав Живицький.

Нагадаємо, вранці 8 червня російські військові обстріляли з артилерії прикордоння Сумської області з території РФ. Було пошкоджено шість приватних будинків, господарча споруда, автомобіль та лінія електромережі. Близько 12-ої години загарбники обстріляли прикордонне село Шосткинського району на Сумщині. Було зруйновано будівлю прикордонного пункту.