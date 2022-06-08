Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Межі (не)залежності: Статут та статус УПЦ
Межі (не)залежності: Статут та статус УПЦ
Українські військові отримали броньовані машини Pinzgauer від анонімного благодійника
Українські військові отримали броньовані машини Pinzgauer від анонімного благодійника
В ОК “Південь” повідомили про важку ситуацію в Бериславському районі Херсонщини
В ОК “Південь” повідомили про важку ситуацію в Бериславському районі Херсонщини
Подоляк: ЄС послабив санкції проти Росії без жодних пояснень
Подоляк: ЄС послабив санкції проти Росії без жодних пояснень
Паспорт із тризубом. Кому і за що Порошенко та Зеленський давали українське громадянство
Паспорт із тризубом. Кому і за що Порошенко та Зеленський давали українське громадянство
"Енергоатом": гендиректор МАГАТЕ знову бреше і намагається легітимізувати перебування окупантів на ЗАЕС
"Енергоатом": гендиректор МАГАТЕ знову бреше і намагається легітимізувати перебування окупантів на ЗАЕС
Сергій Жадан: «Цей дощ надовго. Говорю не про термін війни, а про термін потрясіння, його масштаб»
Сергій Жадан: «Цей дощ надовго. Говорю не про термін війни, а про термін потрясіння, його масштаб»
ЗСУ подякували Франції за артилерійські установки Caesar
ЗСУ подякували Франції за артилерійські установки Caesar
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти знову обстріляли Сумщину, є поранений, - Живицький

Вели мінометний вогонь і нанесли два авіаудари.

Окупанти знову обстріляли Сумщину, є поранений, - Живицький
Фото: sumy.today

Російські окупанти вкотре обстріляли Сумщину, є потерпілий.

Про це повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Близько 15 години, 6 прильотів. Мінометний вогонь по території Середино-Будської громади. Також прослуховувались кулеметні черги. Потрапляння у господарську цивільну споруду", - написав очільник Сумщини у своєму Telegram.

Після 16-ої години ворожі літаки нанесли два авіаудари по Краснопільській громаді.

"Поранено 1 людину та знищено 1 автомобіль", - додав Живицький.

Нагадаємо, вранці 8 червня російські військові обстріляли з артилерії прикордоння Сумської області з території РФ. Було пошкоджено шість приватних будинків, господарча споруда, автомобіль та лінія електромережі. Близько 12-ої години загарбники обстріляли прикордонне село Шосткинського району на Сумщині. Було зруйновано будівлю прикордонного пункту.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також