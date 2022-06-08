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Мер Парижа Анн Ідальго пообіцяла допомогти із відновленням закладів освіти у Ірпені

Допомога треба не лише у відбудові шкіл, але й дитсадків.

Мер Парижа Анн Ідальго пообіцяла допомогти із відновленням закладів освіти у Ірпені
Фото: Олександр Маркушин

Сьогодні, 8 червня, офіційна делегація Київської області зустрілась із мером Парижа Анн Ідальго, яка пообіцяла і далі допомагати українцям у цей складний час.

Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

“Пані мер наголосила, що зробить усе можливе для залучення компаній та фондів для відбудови шкіл та дитсадків Ірпеня”, - повідомив Маркушин.

Він додав, що розповів про потребу у фінансах на відбудову зруйнованої соціальної інфраструктури та житлового фонду Ірпеня.

Також Маркушин подякував Анн Ідальго за те, що Париж радо відкрив свої двері для тисяч українських жінок та дітей, зокрема і з Ірпеня, які змушені були покинути рідні домівки через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. 

Нагадаємо, парламентська делегація Республіки Корея на чолі з головою правлячої партії "Сила народу" Лі Джун Соком відвідала деокуповані населені пункти Київської області.

 

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