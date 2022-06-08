У Маріуполі під кожними двома з п’яти багатоповерхівок знаходять від 50 до 100 тіл загиблих, - радник міського голови

Під час розбору завалів житлових будинків Маріуполя знаходять 50-100 тіл під кожними двома з п’яти поверхівок.

Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Найбільше в підвалах та підїздах так званих "хрущовок". Трупи звозять вантажівками в морг біля Метро або на колишню базу "Щирого кума" на Лівобережжі. Якщо тіла в не муміфікованому стані - везуть прямо на один з двох полігонів для сміття", - зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, за інформацією маріупольської міськради, понад 22 тисячі жителів убито російськими військами. Перепоховання загиблих може розтягнутися на два-три місяці.