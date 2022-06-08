Українські військові отримали броньовані машини Pinzgauer від анонімного благодійника
Українські військові отримали броньовані машини Pinzgauer від анонімного благодійника
"Енергоатом": гендиректор МАГАТЕ знову бреше і намагається легітимізувати перебування окупантів на ЗАЕС
"Енергоатом": гендиректор МАГАТЕ знову бреше і намагається легітимізувати перебування окупантів на ЗАЕС
Межі (не)залежності: Статут та статус УПЦ
Межі (не)залежності: Статут та статус УПЦ
Подоляк: ЄС послабив санкції проти Росії без жодних пояснень
Подоляк: ЄС послабив санкції проти Росії без жодних пояснень
Паспорт із тризубом. Кому і за що Порошенко та Зеленський давали українське громадянство
Паспорт із тризубом. Кому і за що Порошенко та Зеленський давали українське громадянство
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
ЗСУ подякували Франції за артилерійські установки Caesar
ЗСУ подякували Франції за артилерійські установки Caesar
В ОК “Південь” повідомили про важку ситуацію в Бериславському районі Херсонщини
В ОК “Південь” повідомили про важку ситуацію в Бериславському районі Херсонщини
Сергій Жадан: «Цей дощ надовго. Говорю не про термін війни, а про термін потрясіння, його масштаб»
Сергій Жадан: «Цей дощ надовго. Говорю не про термін війни, а про термін потрясіння, його масштаб»
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Запорізькій області не відкриватимуть туристичний сезон, власникам баз відпочинку сказали зафіксувати збитки, - ОВА

Після перемоги кошти стягнуть із держави-агресора на користь бізнесу.

У Запорізькій області не відкриватимуть туристичний сезон, власникам баз відпочинку сказали зафіксувати збитки, - ОВА
Фото: EPA/UPG

Цьогоріч курортний сезон у Запорізькій області відкривати не будуть.

Про це повідомив начальник обласного відділу туризму Євген Коваленко.

"У цьому році через повномасштабне вторгнення окупаційних військ у Запорізькій області не відбудеться курортний сезон. Для відкриття баз відпочинку необхідно виключити небезпеку для життя відпочиваючих. Це можливо здійснити лише після перемоги", - сказав Коваленко.

Він закликав мешканців прибережних території утриматися від відпочинку на узбережжі Азовського моря через потенційну небезпеку для життя.

Також Коваленко зазначив, що власники баз відпочинку можуть фіксувати завдані збитки і втрачену вигоду. Після перемоги України кошти будуть стягнуті із країни-агресора та компенсовані власникам рекреаційних установ.

Нагадаємо, днями вже п'яту морську міну за тиждень виявили біля узбережжя Одещини.

У Туреччині створили компанію, яка буде перевозити росіян на турецькі курорти.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також