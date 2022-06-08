Цьогоріч курортний сезон у Запорізькій області відкривати не будуть.
Про це повідомив начальник обласного відділу туризму Євген Коваленко.
"У цьому році через повномасштабне вторгнення окупаційних військ у Запорізькій області не відбудеться курортний сезон. Для відкриття баз відпочинку необхідно виключити небезпеку для життя відпочиваючих. Це можливо здійснити лише після перемоги", - сказав Коваленко.
Він закликав мешканців прибережних території утриматися від відпочинку на узбережжі Азовського моря через потенційну небезпеку для життя.
Також Коваленко зазначив, що власники баз відпочинку можуть фіксувати завдані збитки і втрачену вигоду. Після перемоги України кошти будуть стягнуті із країни-агресора та компенсовані власникам рекреаційних установ.
Нагадаємо, днями вже п'яту морську міну за тиждень виявили біля узбережжя Одещини.
У Туреччині створили компанію, яка буде перевозити росіян на турецькі курорти.