Після перемоги кошти стягнуть із держави-агресора на користь бізнесу.

Цьогоріч курортний сезон у Запорізькій області відкривати не будуть.

Про це повідомив начальник обласного відділу туризму Євген Коваленко.

"У цьому році через повномасштабне вторгнення окупаційних військ у Запорізькій області не відбудеться курортний сезон. Для відкриття баз відпочинку необхідно виключити небезпеку для життя відпочиваючих. Це можливо здійснити лише після перемоги", - сказав Коваленко.

Він закликав мешканців прибережних території утриматися від відпочинку на узбережжі Азовського моря через потенційну небезпеку для життя.

Також Коваленко зазначив, що власники баз відпочинку можуть фіксувати завдані збитки і втрачену вигоду. Після перемоги України кошти будуть стягнуті із країни-агресора та компенсовані власникам рекреаційних установ.

Нагадаємо, днями вже п'яту морську міну за тиждень виявили біля узбережжя Одещини.

У Туреччині створили компанію, яка буде перевозити росіян на турецькі курорти.