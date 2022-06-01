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Уже п'яту морську міну за тиждень виявили біля узбережжя Одещини, - ОК "Південь"

Військові наголосили: наразі заборонено відвідувати узбережжя, використовувати прибережні води для плавання, риболовлі та розваг.

Уже п'яту морську міну за тиждень виявили біля узбережжя Одещини, - ОК "Південь"
Фото: Пресслужба ДСНСУ

Після недільного шторму ще одну морську міну - вже п'яту за цей тиждень - виявили біля узбережжя Одещини.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"Другу за сьогодні морську якірну міну, яку штормом напередодні зірвало з кріплення і хвилями принесло ближче до берега, корабельна підривна команда ВМС ЗСУ знищила шляхом контрольованого підриву просто в морі", - розповіли в командуванні.

Військові наголосили: наразі заборонено відвідувати узбережжя, використовувати прибережні води для плавання, риболовлі та розваг.

Нагадаємо, ОК "Південь" повідомило про виявлення однієї з мін 30 травня.

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