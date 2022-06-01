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Міжнародні партнери передали для Лисичанська сучасну систему очищення води, - Гайдай

Унаслідок дій російських загарбників Луганська область залишилася без централізованого водопостачання.

Міжнародні партнери передали для Лисичанська сучасну систему очищення води, - Гайдай
Фото: Telegram/Сергій Гайдай

Міжнародні партнери передали для Лисичанська сучасну систему очищення води, її вже доставили в місто.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Серій Гайдай.

За його словами, така система дозволить знезаражувати одразу великий об’єм води.

"Після того, як орки зруйнували потужності водоканалів на території Луганщини, область залишилася без централізованого водопостачання. Місія по водозабезпеченню наших мешканців випала нашим рятувальникам", - розповів Гайдай.

Щодня рятувальники підвозять технічну і питну воду в цистернах до стаціонарних ємностей, які встановлені в Лисичанську. З появою системи очищення жителі зможуть швидко отримати якісну питну воду, підкреслив очільник Луганщини.

Нагадаємо, 25 травня через численні обстріли російськими військовими Луганщина лишилася без газу. Було зупинено роботу останньої газорозподільної станції в області, працівник отримав травми.

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