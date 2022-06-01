На Луганщину вдалося завезти гуманітарну допомогу та евакуювати дев'ятьох людей

Евакуаційне авто потрапило під обстріл. Машину посікло, ніхто не постраждав.

Гірська громада Луганської області щодня потерпає від ворожих обстрілів: окупанти рівняють із землею населені пункти з артилерії та авіації. Незважаючи на це, вдалося евакуювати дев'ятьох жителів громади та завести гуманітарну допомогу.

Про це написав у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Найгарячіше у Тошківці та Золотому, орки умисно гатять по багатоповерхівках", – наголосив він.

Сергій Гайдай повідомив про те, що вдалося завести гуманітарну допомогу до Гірської громади та вивезти звідти дев‘ятьох мешканців.

"Проїхати було вкрай важко, дорога постійно обстрілюється, але наші герої прорвалися – завезли гумдопомогу та евакуювали дев‘ятьох людей – пенсіонерів та маломобільних. Через брак зв‘язку пропонували евакуацію по дворах", – написав він.

Гайдай додав, що їхали декількома автівками. Один бус під Врубівкою потрапив під обстріл, авто посікло, люди неушкоджені.

Нагадаємо, 30 травня російські військові обстріляли автомобіль, який їхав забирати людей з Луганської області. Унаслідок обстрілів загинув французький журналіст. Сергій Гайдай наголосив, що евакуація людей з Луганської області офіційно зупинена.