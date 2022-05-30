Сьогодні офіційно сформовано підрозділ Сил спеціальних операцій “АЗОВ” Харків
Сьогодні офіційно сформовано підрозділ Сил спеціальних операцій “АЗОВ” Харків
Наталя Лелюх: "Я вважаю, що про проблеми треба говорити завжди. Я реально не розумію фразу "не на часі"
Наталя Лелюх: "Я вважаю, що про проблеми треба говорити завжди. Я реально не розумію фразу "не на часі"
У прикордонних пунктах на Львівщині утворилися черги на в'їзд і виїзд
У прикордонних пунктах на Львівщині утворилися черги на в'їзд і виїзд
Найбільших втрат Росія вчора зазнала на Бахмутському напрямку, – Генштаб ЗСУ
Найбільших втрат Росія вчора зазнала на Бахмутському напрямку, – Генштаб ЗСУ
"Херсон, тримайся, ми поруч", – 28 бригада показала відео знищення техніки росіян
"Херсон, тримайся, ми поруч", – 28 бригада показала відео знищення техніки росіян
«In the middle of nowhere»: УПЦ МП заявила про «розрив з Москвою». Але до ПЦУ не дійшла. Що там у них відбувається?
«In the middle of nowhere»: УПЦ МП заявила про «розрив з Москвою». Але до ПЦУ не дійшла. Що там у них відбувається?
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу, практично знищено завод (оновлено)
Окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу, практично знищено завод (оновлено)
Де бензин: чому не зникають черги за пальним і що буде далі?
Де бензин: чому не зникають черги за пальним і що буде далі?
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти обстріляли евакуаційний автомобіль на Луганщині. Загинув французький журналіст

Евакуацію цивільних з Луганської області офіційно зупинено.

Окупанти обстріляли евакуаційний автомобіль на Луганщині. Загинув французький журналіст
Сергій Гайдай

30 травня російські військові обстріляли автомобіль, який їхав забирати людей з Луганської області. Унаслідок обстрілів загинув іноземний журналіст.

Фото: Сергій Гайдай/Луганська ОДА

Про це в Telegram повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Фото: Сергій Гайдай/Луганська ОДА

"Сьогодні наш броньований евакуаційний транспорт їхав забирати 10 людей з області та потрапив під ворожий обстріл. Осколки снарядів пробили броню машини, смертельне поранення в шию отримав акредитований французький журналіст, який робив матеріал про евакуацію. Патрульного поліцейського врятувала каска", – написав він.

Фото: Сергій Гайдай/Луганська ОДА

Сергій Гайдай наголосив, що евакуація людей з Луганської області офіційно зупинена.

Фото: Сергій Гайдай/Луганська ОДА

Нагадаємо, 4 травня від російських обстрілів загинув український журналіст, військовий кореспондент Олександр Махов.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також