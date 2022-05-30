30 травня російські військові обстріляли автомобіль, який їхав забирати людей з Луганської області. Унаслідок обстрілів загинув іноземний журналіст.

Фото: Сергій Гайдай/Луганська ОДА

Про це в Telegram повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Фото: Сергій Гайдай/Луганська ОДА

"Сьогодні наш броньований евакуаційний транспорт їхав забирати 10 людей з області та потрапив під ворожий обстріл. Осколки снарядів пробили броню машини, смертельне поранення в шию отримав акредитований французький журналіст, який робив матеріал про евакуацію. Патрульного поліцейського врятувала каска", – написав він.

Фото: Сергій Гайдай/Луганська ОДА

Сергій Гайдай наголосив, що евакуація людей з Луганської області офіційно зупинена.

Фото: Сергій Гайдай/Луганська ОДА

Нагадаємо, 4 травня від російських обстрілів загинув український журналіст, військовий кореспондент Олександр Махов.