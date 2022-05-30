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​На реконструкцію і капремонт пошкоджених ворожими обстрілами будинків Києва виділено 600 млн гривень, – Кличко

390 будівель у столиці потребують відновлення.

​На реконструкцію і капремонт пошкоджених ворожими обстрілами будинків Києва виділено 600 млн гривень, – Кличко
Віталій Кличко
Фото: скріншот відео

Київ виділив кошти на реконструкцію та капітальні ремонти будівель та інфраструктури, що постраждали внаслідок російських обстрілів.

Про це столичний мер Віталій Кличко повідомив у Telegram.

Міський голова зазначив, що з бюджету Києва виділили 600 млн гривень на відбудову зруйнованих будинків та інфраструктури. Ще 200 млн гривень пообіцяв надати уряд.

"Відновити в столиці потрібно загалом майже 390 будівель. Із них понад 220 – це житлові будинки. Інші – об'єкти соціальної інфраструктури – медзаклади, садочки, школи, установи соціального захисту, адмінбудівлі", – йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, у Києві мешканці будинку на Лобановського, 6-А, у який 26 лютого влучила російська ракета, самостійно збирають кошти на відновлення житла.

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