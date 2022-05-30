Першого російського військового судитимуть за зґвалтування під час війни

В одному з сіл Броварського району окупант убив місцевого мешканця і зґвалтував його дружину.

Київська обласна прокуратура передала до суду першу справу про зґвалтування російським військовослужбовцем.

Про це повідомила у Facebook генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

"За вбивство цивільного чоловіка та сексуальне насильство над його дружиною судитимуть Михайла Романова – військовослужбовця 239 полку 90 гвардійської танкової Вітебсько-Новгородської дивізії", – зазначила Венедіктова.

За словами генпрокурорки, у березні під час окупації Броварського району Романов увірвався до будинку в селі та застрелив його господаря. П'яний військовослужбовець разом з іншим окупантом одразу після вбивства кілька разів зґвалтував дружину покійного. Вони погрожували жінці зброєю та насиллям навіть стосовно її дитини, яка була в цей час поруч.

"Навіть попри те, що обвинувачений наразі не в наших руках, він не уникне справедливого суду і відповідальності перед законом", – наголосила Венедіктова.

Нагадаємо, Чернігівська прокуратура повідомила про підозру двом російським окупантам, які жорстоко поводилися з жителями села Чернігівського району.